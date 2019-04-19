新盤UPDATES︰尚豪庭洋房創新高　海日灣II超購5倍

踏入長假期首天，新盤市場氣氛旺盛，連錄約35宗成交，而洋房承接力強，個別更創新高價成交。



●尚豪庭洋房3092萬沽創新高

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)元朗尚豪庭連沽兩座洋房，項目的5號及6號屋，各透過招標以3,092萬元沽出，創項目新高，以實用面積1,546方呎計算，呎價2萬元。



同系區內的PARK YOHO Napoli，今日以價單發售113伙，即日沽出6伙，成交價介乎455.36萬至777.19萬元。



●MONTEREY洋房逾6000萬沽 呎價3萬

會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY，落實售出15號海景獨立洋房，實用面積為2,004方呎，花園及天台面積分別為720及707方呎，成交價6,012萬元，呎價3萬元。



●海日灣II收逾1800登記 超購5倍

億京發展旗下大埔海日灣II累收1,808個登記，較首張價單推出295伙，超額認購逾5倍。下午時售樓處外人頭湧湧，參觀客包括家庭客、年輕夫婦或退休人士。

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