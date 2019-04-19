呢股新勢力崛起　ZARA、H＆M有排頭痕？

全球服裝產業商業模式不斷變革，ZARA、H&M等「快速時尚」過去曾極速顛覆傳統，但如今線上零售崛起，逼使這些巨企都要調整業務模式！



外媒分析指，線上零售新勢力的優勢在於比「快速時尚」還要快、款式更多，而且沒有實體店，營運成本較低。英國服裝品牌「Boohoo」就是一個非常成功的例子。Boohoo為一個網購平台，成立於2006年，2017財年銷售額為5.79億英鎊，按年激增2倍。



「快速時尚」的營運方式，是根據預測而大量生產可能流行的商品，因此會產生大批剩貨。反觀Boohoo則會壓低首批商品的銷售和產量，待產品推出後，根據消費者在社交媒體等的反應，才決定追加那些產品，減少浪費。另外，網站還每天會上架200款以上的新產品，保持消費者的新鮮感。



另一線上零售平台英國時尚品牌Missguided，最近的銷售額亦達2.15億英鎊，較4年前大增約4倍。該公司的產品由提案至銷售所需時間最短僅約1星期，比「快速時尚」更快。



除了英國網購平台外，美國服裝品牌Everlane亦有奇招吸客。該公司通過在網上實施「資訊公開」來提高消費者的信任度，以較低的價格出售高品質商品，贏得年輕消費者的支持，從而不斷擴大規模。



數據顯示，ZARA、H&M的盈利近年不斷下滑，兩企已開始關閉部分店舖，以應付市場變化。

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