調查：美國經濟最大威脅是白宮政局動盪

外媒報道，銀利利率網站Bankrate最新一項調查指，44%的受訪者認為，未來6個月美國經濟面臨的最大威脅是白宮政治環境。



Bankrate在4月2日至7日期間，對1,000人進行電話訪問。相比之下，只有約10%的受訪者認同股市暴跌會威脅經濟；另有8%認為聯儲局的政策決定是最大的憂慮。



Bankrate高級經濟師Mark Hamrick指出，華盛頓政府紛擾不斷，目前美國面對許多長期性持續惡化的問題，而總統尚未能徹底化解它們。」



他又指，調查反映了很多美國人希望政府為他們解決實質困擾着他們的事情，這些包括國家赤字、債務上限、移民、醫療保健等問題。

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