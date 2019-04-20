怕跌市但又想買股票？高盛教你選股三招！

外媒報道，高盛表示，很多投資者不知道在現時的股市應該買甚麼股票，因為今年以來股市已經大幅反彈，未來潛在上升空間逐漸收窄。



以美股標指為例，高盛預測今年底該指數的目標是3,000點，較上周四收市2,905點只有約3.2%升幅。高盛建議以下三個選股策略，以應對現時的市場狀況。



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1、低營運成本槓桿的股票



營運槓桿(Operating leverage)是計算收入增長能為公司帶來多少經營利潤。高盛建議買入低營運槓桿的股票，因為當經濟降溫時，這些公司將更能獲利。



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2、低員工成本的股票



美國失業率長期低於4%，而工資上漲的壓力愈來愈大。因此，高盛認為，員工成本對整體收入佔比較低的企業，在未來面臨每股盈利收縮的風險就更低。



高盛表示，「因勞動力通脹而損害利潤率，導致每股盈利下跌，這個情況普遍不利公司股價表現。」



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3、高息及增長股



高盛預期，短期及長期美國利率將維持低水平，這反映投資者應該選擇「高股息率」，且「未來兩年派息有望增長」的股票。



該行挑選了一些符合以上兩項或三項條件的股票，包括醫療保健股Gilead Sciences、Biogen、AbbVie、Amgen；以及科技股Amphenol、VeriSign、Lam Research等。

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