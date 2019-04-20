美銀：別擔心美債孳息率倒掛

外媒報道，美國銀行分析師Ethan Harris和Aditya Bhave在一份報告中稱，美國國債孳息率曲線倒掛不再是經濟衰退的可靠信號，更重要的是曲線的水平。



報告指，美國聯儲局不關心美債孳息曲線倒掛，可能是因為聯儲局官員意識到，在低收益率的全球環境下，孳息曲線的預測能力正在減弱。



3月22日，受市場廣泛關注的美債孳息曲線出現了自金融危機以來的首次倒掛，扭轉了3個月和10年期美債孳息之間的差距。與此同時， 自去年12月以來， 2年期和10年期美債孳息之間的息差一直保持在10多年來最低水平附近。



美國銀行的報告稱，事實上，聯儲局有能力「阻止或迅速恢復」孳息曲線倒掛。由於各國央行都在曲線的兩端操作，「曲線的水平比斜率更重要。」



Harris和Bhave稱，聯儲局並非無所事事，而是他們已得出結論，孳息曲線倒掛不同以往，不再是唯一相關的金融指標。



除了1998年的一次錯誤信號外，過去5次經濟衰退之前，2年期和10年期美債收益率的息差都出現了逆轉。

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