防圓匯瘋狂波動！日政府嚴陣以待月底「十天假期」

日本為紀念新「天皇」繼位，而於今年4月27日至5月6日設立的「十天假期」。外電報道，日本政府為長假期間圓匯大幅波動作準備，日本財務省與央行和金融廳官員在日前召開會議，明言一旦有事情發生，會有直接的溝通渠道，並準備好作出任何必要反應。



日本財務省負責外匯事務的最高級官員淺川雅嗣表示，在即將到來的長假期，不能排除會出現出現如1月3日般的日圓大幅波動，導致「閃崩」的情況。



日皇明仁於4月30日退位，政府把5月1日太子德仁即位當日列為「只限今年的公眾假」，並根據法例讓前後各1天亦變成假期，令今年當地的黃金周法定假期變成連休十天。扣除周末因素後，日股將休市6日，市場憂慮在期間甚麼事情也可以發生。例如今年元旦新年假期只有4日，但日圓就曾經發生「閃崩」驚嚇，並累及澳元與土耳其里拉不正常波動。。



市場高度關注日本放長假，因該時段內有不少國際金融大事發生，包括5月1日美國聯儲局將公布議息結果，根據以往經驗，必定會影響美元兌日圓的表現，惟今次投資者將不能即時調動處於日本的倉位，只能在國際間買賣，期間沒有日本政府「維持秩序」。

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