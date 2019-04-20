1周10大驚奇：股市最大風險係「升災」？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月；2月1日預言2月要抖氣，惟不會大跌；3月1日則料3月平穩度過，雖然3月15日警告跌浪開始，惟隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂，惟再大升空間不多，冀為讀者帶來具國際視野的另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。



之後會怎樣？或許股市繼續平穩至4月26日，由4月29日至整個5月都會陷入調整。不過，後市最大風險唔係大跌，而係調整過後再「升到你唔信」...你又信不信？



【1、異象：股市直至4月26日都安全？】

復活節長假來了，投資者或多或少都會關注假後表現。若根據往績，未來一周料平穩度過。



專門以史為鑑的研究機構Bespoke Investment Group在本周初指出，在過去20年，標指在聯邦納稅申報截止日期後的一周內，平均升近1%；第二周亦平均升1.5%。截止報稅日子正是4月15日，即剛剛過去的周一，換言之，由4月15日起至26日兩周，美股多數有運行。



值得留意的是，今年升市機會極高，主因是上述往績在2018年失準！去年標指在4月15日後的一周大跌2.87%，為1990年以來最差，之後的第二周亦大跌2.12%。然而，往績未試過連續兩年都現跌市。換言之，去年不濟反而預示今年平穩度過或上升的機會更高。



【2、邪到你唔信...丁蟹4月29日起回歸...】

對上述異象半信半疑？未夠「埋身」？以下或許更能讓投資者警醒。



自從鄭少秋於1992年飾演《大時代》丁蟹角色，播出後適逢港股大冧市，事後被視為「丁蟹效應」後，他每每有新劇上演，甚至僅僅重播，港股都恰巧聞風色變。若效應持續，今年4月29日至6月7日，港股又會否劫數難逃？禍不單行的是，剛好遇上「五窮六絕」魔咒。



據悉，由鄭少秋主演的《詭探前傳》，將於4月29日晚上播出，預計播到6月7日。



回看去年10月，他主演的新劇《將夜》播出，結果港股整個第4季都行衰運；2015年港股「大時代」時，媒體就特地重播《大時代》，以為「有心插柳」會冇事？結果股民又中招。



根據統計，過去他只要有新劇播出，港股極大機會遇上災難，例如1992年《大時代》、1994年《笑看風雲》、1995年《男人四十一頭家》、1996年《天地男兒》等。事後均證明「丁蟹效應」不容忽視。



【3、異象：股市5月確實有機會「突然死亡」】

講起「大時代」，還記得美股在2018年1月26日創下當時新高後，全球市場情緒亦達至頂峰(註：港股亦在當日創下新高)？當時幾乎沒有人預計股市會突然大跌，惟2月初就立即實現。本周就有指標警告，繼今年3月18日後，股市恐短期內再次「突然死亡」！



從本文附上的圖(附圖一)可以看到，跟蹤全球主要股匯波動風險對沖需求的美銀美林斜率指標，在3月18日曾跌至-0.4，與2018年1月26日一樣，美股在接下來的一周就突然調整了2%左右，即3月18日至3月22日期間，港股亦在3月25日受累大跌590點，或許股民仍有印象，當時的原因是美債孳息率倒掛。



當時隨着股市下挫，該指標亦回升，反映股市「突然死亡」風險下降。不過，指標在周一(4月15日)再度響警，跌至-0.46，為2018年1月8日以來最低，反映股市再度處於亢奮，令短期大調整機會上升。



所謂「美銀美林斜率指標」，為2010年推出，是優化版的「VIX指數」，冀透過新的指標來衡量市場更真實的情緒。它包括市場整體風險、對沖需求，以及投資者接受風險的程度，內裏含有23個指標，例如全球信貸、股市走勢、利率、外匯、商品表現等。故此，該指標更能反映全球投資情緒實況，數值愈低，反映市場愈自滿，反之亦然，以「0」為中性水平。



事實上，專門以史為鑑、2016年曾引用股市走勢預言特朗普會當選美國總統的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall本周亦警告，美股在4月結束前或創新高，但「五窮」難免。



他指出，今年1至4月美股表現是二次大戰後第5佳，惟連升4個月後，往往預示5至10月是跌市或牛皮市，因往績平均僅升0.05%，當中一半機會是這6個月以「跌市」作結，即投資者會面臨負回報。若單計5月，往績就更惡劣，平均僅升0.01%，故「五窮」機會極大。



【4、異象：美國散戶終於樂觀了...】

除了上述異象，以下情況也預示調整近了，就是散戶投資者不再謹慎！



E-Trade StreetWise上周五(4月12日)公布的最新調查中，美國散戶開始由審慎變得樂觀，58%受訪者看好第2季股市，較首季大幅增加12個百分點；相比之下，首季有54%散戶投資者看淡股市。看好的原因是聯儲局「收水」態度不再進取，而且中美貿易談判醞釀突破。



另一紐約網上券商E-Trade Financial亦於4月1至11日，向擁有最少100萬美元或以上股票資產的散戶進行調查，結果顯示62%人認為股市在第2季會繼續上揚；相比之下，第1季僅45%人看好股市會升。在第1季，有36%人看跌，惟目前僅15%認為股市會在第2季調整。



另一個由美國散戶投資者協會(AAII)所做的調查顯示，截至4月10日，40.3%受訪者認為股市在未來6個月會上升，當中38.5%受訪者更認為會再創新高。相比之下，僅20.7%受訪者認為股市未來6個月會下跌。該機構形容僅兩成人看淡是「不尋常地低」，遠低於歷史平均值30.5%。



根據往績，這反而是股市下跌的警號，因散戶往往睇錯市，預料標指未來6個月回報會低於歷史平均值，即股市傾向下跌。



【5、全球最強大戶：股市風險不是股災 而係「升災」】

不過，就算股市「五窮」調整，也未必代表大冧市來到！全球最大投資管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)本周表示，全球股市「高處未算高」，主因是投資者的熱情未高漲，預計未來可能有更多資金湧入，繼而出現「融漲」(melt-up)。



「融漲」的意思是投資者蜂擁入市是因非理性的樂觀情緒，而不是企業及經濟基本因素。這往往是股市末段升浪，升幅可以十分驚人。



他說：「我們是有融漲的風險，而不是大冧風險，因為我們截至目前為止，看不到資金大量湧入股市。我們有破紀錄的現金，但仍看到資金流出股市，無論是散戶或機構投資者，都未對股票有太大熱情。」



他又說：「有不少資金湧向固定收入資產，但我們看不到股票如此...目前全球央行鴿派程度是前所未有，市場欠缺良好資產，是可以觸發股市融漲。」



【6、別與特朗普作對？他的目標是道指36000...】

其實，芬克所言絕非誇張，皆因美國總統特朗普確實不會容許股市大跌！



他周日(4月14日)在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「如果聯儲局已適當地做好它的工作，那麼股市就會升多5,000至10,000點(意指「道指」)，國內生產總值(GDP)增長將會超過4%，而不是3%......並且幾乎沒有通脹。量化緊縮是殺手，做法應該完全相反！」



既然特朗普給出了道指能升多10,000點的言論，美國媒體當然不會放過大造文章的機會。有當地媒體本周指出，自2016年11月總統大選以來，美國股市總市值已上升9.1萬億美元或35.6%，特朗普明顯地感到不夠。



由於道指上周五(4月12日)收報26,412點，即在特朗普眼中，道指目標是36,000點水平。目前道指歷史新高是26,951點。



【7、日本救市已技窮？可留意東證指數1350點】

除了特朗普關注股市，日本央行也是如此！日本著名經濟投資人物、曾在高盛、摩根大通等美國華爾街著名投資銀行工作30多年，投資經驗甚豐的Commons Asset Management Inc.董事長Ken Shibusawa本周警告，日本央行自2010年以來，已購買了數以萬億日圓計的交易所交易基金(ETF)資產，使日本股市像債市一樣功能失調，應該停止，因會破壞股市有效配置資本的能力。



他說：「日本央行間接成為日本企業的股東，把日本市場推向了被破壞的境地...由於日本央行已採取了史無前例的貨幣政策，之後必須要採取史無前例的退市策略。如果沒有，日本恐被破壞，這是我真正擔心的事。」



事實上，數據顯示，截至4月3日，日本央行持有的ETF市值總計達29萬億日圓(約2萬億港元)，持有規模佔日本ETF市場的77%。如果繼續以目前速度買貨，到了2020年11月，就會成為日本股市最大單一股東。



就此，日本央行行長黑田東彥也承認，一旦日本東證指數(Topix)跌穿1,350點，央行持有的ETF就會錄得未變現虧損。他的言論正正是回應Shibusawa的指摘。後者警告，一旦東證指數挫至1,200到1,400點，央行就要重新審視購買ETF是否對金融市場健康構成威脅。



該指數周四(4月18日)收報1,614點，在去年12月全球冧市中，曾低見1,409點。



回看日本在過去6年瘋狂放水，也不能使通脹升至2%目標，近期經濟更陷入衰退邊緣，已惹起市場關注是否技窮。



【8、美國資產泡沫史上最大 歷史預言等爆煲】

其實，若股市真的仍有「終極一升」，也未必是好事，可能意味着泡沫爆破不遠矣。除了日本正在營造史上最大「人為股市」外，美國城市研究院(Urban Institute)學者Eugene Steuerle本周也警告，目前美國正處於二次世界大戰後最大的財富泡沫，衡量指標為家庭淨財富相對國內生產總值(GDP)創下新高。根據往績，對上兩次有如此高水平是1999年及2006年，即科網爆泡及金融海嘯前夕。



他指出，相信沒有人能否認泡沫終會爆破的風險，因對上兩次的歷史已展示了！當升市到盡頭，就是衰退、冧市、失業飆升、家庭生活被擾亂之時。



數據顯示，截至2018年第3季，美國家庭財富佔GDP比例高達5.3倍，為史上最大泡沫，高於2000年第1季科網爆泡前的4.5倍，以及2007年第1季次按爆煲前的4.9倍。過去兩次爆煲後，該比例都回到4倍左右。再者，在1998年前，美國是沒有任何一季的家庭財富佔GDP比率是高於4倍或以上。(本文附圖二)



因此，他認為可用「4倍」作為今次泡沫一旦爆破的支持位，即有大約25%下跌空間。不過，如果是回到歷史平均水平，潛在跌幅就更大。更重要的是，若根據往績，距離爆煲之日不遠矣。



【9、生活細節能致富？21世紀最強股票你一定見過...】

上述講了很多股市話題，有沒有想過，生活細節能致富？原來由2000年開始至今的21世紀，最強股票不是蘋果公司、Google、亞馬遜、Netflix等科技股，亦不是散戶耳熟能詳的其他藍籌股，而是在香港也有出售的魔爪飲料(Monster Beverage)！該公司由2003年上市至今，股價累飆了600倍。



這隻「魔爪」認真不能輕視，2003年1月股價仍低於0.1美元，時至近期已超過54美元，市值由不足100萬美元，飆至逾290億美元。



事實上，魔爪飲品銷量節節上升，由2001年起，銷售額每年平均最少升9%；由2008年起，盈利逐年上揚，截至2018年，銷售淨額達38億美元，按年升13%，錄得淨利潤9.93億美元，按年增21%。



魔爪是全球其中一款最大型能量飲料，截至今年3月，佔據該飲料市場份額達35%，僅次於紅牛的38%。在2018年1月全球股市最亢奮時，股價一度升至近69美元，直至可口可樂加入能量飲料戰團，奪取近19%市佔率，魔爪威力才減弱。



魔爪的故事提醒投資者，買股票不是追逐「名牌」，反而應留意生活細節，有甚麼產品是新近引進，而又反應不俗，就不妨跟進。「股神」巴菲特當年投資可樂，也是因為覺得可樂很好喝。



【10、「股神」一句話勉勵年輕人 勝過教你搵大錢】

講起「股神」飲可樂，他曾以一句話勉勵年輕人：「照顧好你的身心。」



這句話看似十分普通，不過他繼續闡述：「不如這樣說吧！我願意送你一輛你夢寐以求的汽車。你可以選擇任何你想要的汽車，然後當你下午離開課室時，那輛車已在家裏等你；不過，這輛車也是你一生中唯一的汽車...」



「那麼，你下一步會如何呢？你可能會詳細閱讀說明書4次，然後才會去開動它；你甚至捨不得它有絲毫耗損，寧願整天都把它放在車房，保護它；又或者頻密地為它更換偈油...」



「如果一天，你發現他某些部分有銹蝕，你會立即處理，免得情況惡化；這是因為你知道，它是你一生中唯一的一輛汽車。」



「你們的身心，就好像這輛汽車。你只有一個心、一個身體，這就是你餘生。如果在你年輕時不好好照顧身心，就等於任由這輛汽車損壞，當你40、50歲時，就變成了一輛開不動的車了。」



大家在投資市場搏殺時，必要做好身心管理，健康才是最重要...

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