騰訊翻身有望？內地計劃短期重啟遊戲版號申請

內地的遊戲版號申請或將於短期恢復。原國家新聞出版廣電總局發布3份有關遊戲申請的新文件，意味遊戲版號申報工作重啟。另內媒引述消息報道，遊戲版號申請將於4月22日恢復。



上述3份申請文件包括《出版國產電腦網絡遊戲作品申請書》、《出版國產移動遊戲作品申請表》及《出版境外著作權人授權互聯網游戲作品申請書》。前者適用於國產流動網絡遊戲作品的申報；第2份申請表適用於客戶端、網頁、網絡下載的單機遊戲等類型中國產網絡遊戲作品的申報；後者則適用於進口電子遊戲出版物的申報。



據原國家新聞出版廣電總局的要求，遊戲版號申請單位應提交申報材料至所在地省級出版管理部門，經省級出版管理部門審核同意後，方可報中國國家新聞出版署審批。許可期限為自受理申請之日起80個工作日。



此外，無論是中國產電腦網絡遊戲、流動遊戲，還是境外遊戲，提交申請前，均須由負責該遊戲審核的責任編輯和出版單位的總編輯分別手寫簽字後，加蓋出版單位公章。



中國在去年3月暫停發放遊戲版號，並於9月叫停審批申請，遊戲版號雖於去年12月再發放，但申請一直未有重啟，影響遊戲推出，包括騰訊(00700)等的相關公司業務大受影響。

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