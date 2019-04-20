樓市轉旺　4月二手買賣量料創近4年按月新高

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截至4月16日，4月份二手私人住宅買賣合約登記暫錄2,683宗，總值233.1億港元；預測整月登記約4,500宗及395億元，將按月分別上升29.7%及35.3%。估計宗數將創逾4年的按月新高，金額將為逾7年新高。



他指，數據反映樓市氣氛明顯好轉，樓價止跌回升，加上低息持續，吸引用家置業，刺激二手住宅成交活躍，帶動二手登記數字連升4個月。



大型屋苑方面，4月份首16日，荔枝角美孚新邨、天水圍嘉湖山莊、鰂魚涌太古城及沙田第一城，分別暫錄32、29、26及22宗買賣登記。



一手私人住宅買賣合約登記在本月首16日錄1,688宗，總值163.3億元。預期整月有約2,000宗及200億元，將按月分別上升39%及32.8%。估計兩數字將創近3個月新高。反映農曆新年後發展商積極推售新盤及貨尾，刺激一手登記量重上2,000宗的高水平。

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