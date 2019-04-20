新盤部署：海日灣II首批295伙下周六開賣

億京集團旗下大埔白石角全新住宅項目海日灣II，今日(20日)上載最新銷售安排，將於下周六(27日)發售首批295伙；而該盤將於下周二(23日)截止認購。



億京剛於周一(15日)正式公布海日灣II首張價單，推出共295個單位，折實平均呎價約13,774元；推出的單位均為標準戶，由開放式單位至4房，實用面積由243至1,866方呎。



該盤入場單位之一為第6座1樓B室，實用面積243方呎，價單售價389萬元，扣除最高7.5%優惠後，折實售價逾359.82萬元，折實呎價14,808元，為公布價單形式發售單位中，屬同區最平。



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