【深度解構】生產相機已成「夕陽行業」？

自智能手機崛起以來，數碼相機的銷量一直下挫，市場規模持續萎縮。另一方面，近年智能手機的攝影功能，配上大量新科技，如人工智能合成、虛擬景深等；新一代的智能手機，更設有多鏡頭，甚至用上潛望鏡式鏡組，在手機上實現光學變焦。手機攝影質素改進之快，已經令傳統數碼相機生產商的日子愈來愈不好過。



受到智能手機的衝擊，加上相機領域轉變，日本相機大廠佳能(Canon)最近更把今年的合併營業利潤預測下調兩成，至2700億日圓(約189億港元)，這意味着該公司將在3年來首次錄得營業利潤的倒退。



日本相機影像器材工業協會(CIPA)的數據顯示，去年全球數碼相機出貨量按年跌逾兩成，至1,942萬部。在今年初時，佳能社長御手洗富士夫更加警告，未來兩年數碼相機市場仍會收縮五成。



事實上，相機行業不但正在萎縮，在產品趨勢及技術上也出現了很大的轉變。日本媒體報道，當地單鏡反光相機(DSLR，簡稱單反相機)的出貨量在去年為46萬部；無反光鏡換鏡相機(Mirrorless Interchangeable Lens Cameras，簡稱無反相機)則急起直追，全年出貨量增8%至59萬部，出貨量首次超過單反相機。



儘管無反相機確實為市場注入了新的動力，近年消費電子巨頭索尼(Sony)在無反相機上取得了一定成就，佳能及尼康(Nikon)兩大相機廠亦相繼推出全片幅(Full Frame)無反相機，試圖扳回局面。不過，分析指，無反相機興起，其實很大程度上也只是「塘水滾塘魚」之勢。



無反相機之所以壯大，主要是靠吸納傳統單反相機的用戶，在相機市場中形成互相拉扯局面，無助於挽救整體走向衰敗的相機行業。CIPA預計，2019年全球相機的出貨量更會跌至1,690萬部，跌幅達13%。



為了應對相機業務的下滑，佳能除了轉攻無反相機業務，近年亦積極求變，當中包括收購東芝(Toshiba)的醫療設備業務、監控系統設備生產商Axis Communications；積極拓展打印機業務等，試圖減低對相機銷售依賴。



另一相機業巨企尼康(Nikon)，亦在半導體相關業務中積極發展。該公司去年的數據顯示，主要營收已不再依靠生產及售賣相機和鏡頭，2017年有74.7%的營業利潤都來自精密儀器和工業計量。其中，精密儀器部分，預計今年的營收將有24.6%增長，料為公司帶來近64.7%營業利潤，比相機和鏡頭的營業利潤多出2.3倍。



此外，同為日本知名相機品牌Olympus，更早已將重心放在主營的醫療設備業務，並將負責生產數碼相機的深圳子公司出售。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm