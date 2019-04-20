二手細價樓首季成交登記升53.6%

美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料指，今年首季600萬元或以下二手住宅成交登記錄5,344宗，較去年第四季3,480宗回升約53.6%，並創3季新高。



若按地區劃分，當中新界區佔約53.6%，錄2,865宗；其中以元朗及屯門錄最多600萬元或以下登記個案，首季合共錄1,196宗，單以該兩區已佔全港約22%。至於港島及九龍區(包括將軍澳及西貢)則共錄2,479宗，佔約46.4%。



美聯張蓓蕾指，雖然今年首季600萬元或以下二手住宅成交登記大幅回升，但同期整體二手住宅成交登記按季升幅更為顯著。資料顯示，今年首季整體二手住宅成交登記錄9,244宗，按季升約56%。



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