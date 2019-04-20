【遲買貴一球】新都城3房1050萬易手　兩個月升價12%

世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，毗鄰將軍澳寶琳站的新都城一期新近錄得成交，單位為一期4座高層H室，實用面積698方呎，3房間隔，座向西南，望公園景及泳池開揚景觀。一名區外買家斥1050萬元承接，折合實用呎價15,043元。



原業主於2010年4月僅以439.8萬元購入上址，持貨9年至今轉售，帳面獲利逾610萬元，單位升值近1.4倍。



他續稱，該屋苑對上一宗同樣是4座高層H室的成交在今年1月底錄得，當時成交價為930萬元，換言之，在短短兩個多月，該類物業的樓價升幅高達12%。



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