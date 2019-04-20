韓人口老化日趨嚴重　經濟增長或拖低至少於1%

南韓近年經濟發展遇上「內憂外患」，除了全球貿易戰、鄰國經濟放緩等問題外，人口老化亦困擾當地。南韓媒體引述韓國開發研究院(KDI)的報告指，由現至2050年的30年間，當地的老年化現象會日趨嚴重，或令未來的按年經濟增長放緩至少於1%。



報告預測，至2050年當地的製造業及服務業勞動，由只佔人口不到36%的就業人士承擔，而屆時的高齡人口撫養費用，將達到73%，比經濟合作與發展組織(OECD)提出的平均水平，大幅高出20個百分點。



報告假設南韓的經濟活動參與率保持在2017年的水平，則當地2021至2030年的經濟增長，會因此勞動力不足及高齡人口撫養費用負擔沉重而放緩至2%水平；2031至2040年間則放緩至1.3%。



如果在2041至2050年期間，65歲以上人口的經濟活動參與率大降，則情況更不樂觀，屆時的經濟增長更會「破一」，放緩至只有0.6%至0.8%。



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