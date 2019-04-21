傳銀保監要求銀行保險機構逐步退出經營效益差子公司

內地傳媒引述消息指出，銀保監就近期發生重大風險的兩家金融機構公司治理中存在的問題，向全行業進行通報，並在嚴格規範股權管理、完善戰略規劃機制、加強控股(集團)公司管控等方面作出具體要求。



當中，包括要求各機構落實股權管理的主體責任；針對股權代持、非自有資金出資等問題開展自我審查及糾正，堅決杜絶隱形股東和股東代持等違規現象；進一步規範股權質押、股權轉讓行為；提升股東行為的規範性和有效性，防止大股東不當干預機構經營，侵犯存款人、被保險人和中小股東合法權益。



在公司經營方面，要求各銀行保險機構要加強戰略管理，提倡突出核心主業的穩健發展戰略，由高速增長向高質量發展轉變；防止業務模式異化，避免盲目追求多元發展；樹立正確業績觀，嚴格落實風控管理制度，完善內部績效考評和激勵約束機制，將風險管控水平與績效考評掛鈎。



集團管控上，嚴防無序設立子公司風險。銀保監要求各銀行保險機構要聚焦主業，避免盲目無序擴張；清理整合附屬機構，逐步退出與主業協同效應不高、經營效益差的子公司；審慎研究新設非金融子公司，嚴格控制設立項目公司、通道公司；強化控股(集團)公司管控主體責任，定期評估非金融子公司相關情況，完善對非金融子公司的績效考核和激勵約束。



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