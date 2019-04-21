【樓市百態】南浪買家帶票搶盤　上水名都業主象徵式減1萬

樓價反彈，二手市況愈趨亢奮，買家搶盤、業主心雄反價的個案幾乎日日有。隨着二手成交驟增，盤源日漸匱乏，買家更難冷靜下來。市場人士預計，二手樓市的狀況只會「愈來愈狂」。



●上車客帶票睇樓 搶爭購南浪海灣

中原地產屯門海典軒分行副分區營業經理蔡偉傑表示，屯門南浪海灣2座低層D室，實用面積522方呎，兩房間隔，叫價680萬港元，議價至648.8萬元成交，創屋苑兩房單位今年新高，實用呎價12,429元。



買家為上車客，早前原本洽購屋苑另一個單位，因出價不夠快，被其他買家捷足先登搶走單位，吸取經驗後，隨身攜帶支票參觀上述單位，見上址景觀開揚，一睇即中，立即洽購，由於原業主願意減價，快速拍板承接。



據悉，原業主於2015年7月以488萬元買入單位，帳面獲利160.8萬元，升值33%。





●上水名都兩房「象徵式」減1萬即成交

利嘉閣地產分行經理李金浩表示，上水名都3座一個高層C室新近易手，單位實用面積約376方呎，兩房間隔，外望可享清幽山景。業主原叫價500萬元，買賣雙方經議價後終微減1萬元，以499萬元連租約售出，折合實用面積呎價約13,271元。



據悉，原業主於2015年以349萬元買入上址，持貨約4年，現轉手帳面獲利約150萬元，單位升值約43%。





●新都城遲買兩個月貴「一球」

世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，毗鄰將軍澳寶琳站的新都城一期新近錄得成交，單位為一期4座高層H室，實用面積698方呎，3房間隔，座向西南，望公園景及泳池開揚景觀。一名區外買家斥1050萬元承接，折合實用呎價15,043元。



原業主於2010年4月僅以439.8萬元購入上址，持貨9年至今轉售，帳面獲利逾610萬元，單位升值近1.4倍。



他續稱，該屋苑對上一宗同樣是4座高層H室的成交在今年1月底錄得，當時成交價為930萬元，換言之，在短短兩個多月，該類物業的樓價升幅高達12%。



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