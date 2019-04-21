港府：要做好金融市場促進者及監管者角色

財政司司長陳茂波發表網誌，指香港是全球第三的國際金融中心，在發展的同時，也必須妥善管控潛在的風險，以應對突然出現的挑戰，這樣才能高速發展而又行穩致遠，有利於社會。



而要做好香港的金融安全工作，面對多項挑戰，包括金融體系規模遠比經濟規模龐大；國際金融市場瞬間萬變，相互牽連，資產價格亦受到隨時流動的國際熱錢所影響；本地不同資產市場的產品、性質雖各有不同，但一個市場的大幅波動會影響到另一個市場，有機會對金融穩定造成衝擊；「信心」是整個金融市場運作的基礎、金融穩定的關鍵。



他稱，以上因素可以獨立存在，但也可以同時出現，它們疊加起來，會令形勢變得更為複雜困難。香港需要學習跟這些風險「長期共存」，並把它管控好。



總的來說，他認為政府要做好金融市場的「促進者」和「監管者」兩個角色，在兩者工作之間取得平衡。不至管得太嚴，令市場將失去活力；又不能管得太鬆，否則將埋下危機的伏線，發展便沒有持續力。一方面要讓市場有積極發展的空間，同時亦須設置與市場變化相應的監管框架，管控好系統性風險，並適當保障投資者的權益。



他續稱，近年香港與內地金融市場互聯互通日趨緊密，為香港的金融服務業和整體經濟帶來龐大的機遇。這也是國家持續改革開放、人民幣邁向國際化的需要，香港是這過程中的「防火牆」和「試驗田」，擔當獨特而重要的角色。確保香港金融安全不單對香港的經濟和社會非常重要，同時也是守住國家金融安全的一道重要防線。



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