Galaxy Fold負評不斷　可能係因為...

全球機迷引頸以待的三星首部摺芒手機Galaxy Fold雖然未正式登場，但近日屢遭「負評」。有美國記者實測指機身摺位有瑕疵，更出現螢幕變黑及畫面不斷閃爍的情況。



不過，三星發言人表示，Galaxy Fold手機主顯示屏頂層的保護膜，是顯示器結構的一部分，旨在保護屏幕免受意外劃傷。一些試用者移除了該層保護膜，導致屏幕損壞。另外，在主顯示屏上添加黏合膠亦可能會造成損壞。公司將親自徹查有關的問題以找出故障的原因。



另外，有傳三星正考慮重新設定Galaxy Fold公開發售日期，目前已叫停相關的員工培訓項目，未來的銷售人員可能會接受新的培訓，以幫助用戶在首次使用Galaxy Fold中出現的各種問題。



此前，有份測試的網媒The Verge記者Dieter Bohn表示，手機摺起時屏幕出現異常凸出，其後有少許破裂迹象。



彭博社的Mark Gurman亦稱，「我的Galaxy Fold屏幕才兩天就完全壞掉用不了，未知這情況普不普遍。」但他指曾將屏幕上的保護膜移除，結果測試機在兩天內便壞了。



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