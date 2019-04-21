印度經濟增長高於中國　惟失業率連年飆升！原因係...

近年印度經濟增長強勁，去年國內生產總值(GDP)增長達7.1%，甚至高於中國。當地政府預計今年GDP增長仍可達7%，在全球經濟放放緩憂慮下，這樣的表現實屬難得。然而，在GDP強勁增長背後，印度的失業率卻由2011年2至3%的水平，節節上升至6.1%，創45年最高水平。



當地一所大學Azim Premji University發表的報告指出，印度各個邦(行政管轄區)的經濟表現極端，導致了就業結構失衝。部分地區的失業率高達19.2%的同時，也有地區失業率僅為0.9%。



此外，印度的勞動力參與率亦低於50%。該項數據反映了15至64歲的人口當中，有意願找工作的人所佔的比例。由於勞動力參與率的計算包含了主職主婦等不需要找工作、或是因各種原因不能工作的人口，故其參考價值遠低於失業率。然而，低過一半的的勞動力參與率在新興市場國家也是極其罕見。



報告亦指出，當地年輕人失業率極高，大學以上學歷年輕人失業率高達35%，而低學歷年輕人失業率則為6.2%。這種現象或反映出印度的高經濟增長背後存有隱憂。



另外，亦有分析指出，印度在2016年底推出的「廢鈔令」亦是導致失業率飆升的原因。當時政府以打擊黑錢、非法現金交易為由，廢除了500和1,000盧比面額的紙幣，這兩款紙幣據報佔了市面上流通紙幣的86%。惟由於推行過於傖促，新鈔發行量不足，不少零售商店因沒有足夠的新鈔票作找續，生意慘淡。一些中小型企業更因而倒閉，推高了失業率。



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