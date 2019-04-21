調查︰逾六成日本企業冀當局如期上調消費稅

早前有傳聞指，日本政府可能會延遲10月份把消費稅由8%上調至10%的計劃。惟內閣官房長官菅義偉卻否認了有關傳聞，並指當局將盡力如期落實上調消費稅。此外，外媒的調查亦發現，有逾六成的日本企業希望政府如期上調消費稅。



根據路透社在4月初對478家大中型日本企業的調查，有逾八成受訪的企業認同當局應推進上調消費稅的計劃。不過，亦有61%的企業認為，政府應採取額經濟刺激措施，以應對加消費稅的帶來的負面影響。參考過往歷史，日本在2014年將消費稅從5%調高至8%，結果引發了經濟下滑。



事實上，日本人口老化日漸加劇，政府無可避免地要加稅以應付社會福利成本。不過，有受訪企業亦指出，若加稅後政府又要加大開支來刺激經濟的話，那麼加稅會變得毫無意義。而調查亦發現，有約兩成企業認為不應上調消費稅。

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