樓價UPDATES︰美孚新邨本月暫錄14宗成交

荔枝角美孚新邨買賣穩定，本月暫累約14宗成交，平均實用呎價14,187元，最新有兩房戶以838萬元獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●山頂裕熙園獨立屋，實用面積3,436方呎，四房包括四套房間隔，成交月租23萬元，實用呎租66.9元。



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九龍區

●西南九龍匯璽1B座低層E室，實用面積350方呎，一房間隔，以1.8萬元租出，實用呎租51.4元。



●長沙灣碧海藍天3座低層G室，實用面積494方呎，兩房間隔，成交月租18,800元，實用呎租38.1元。



●荔枝角美孚新邨2期百老滙街35號低層C室，實用面積619方呎，兩房間隔，以838萬元易手，實用呎價13,538元。



●將軍澳裕明苑A座低層1室，實用面積649方呎，三房間隔，已補價自由市場成交價728萬元，實用呎價11,217元。



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新界區

●粉嶺名都兩房5座低層C室，實用面積376方呎，兩房間隔，以488萬元易手，實用呎價12,979元。



●元朗溱柏5座中層A室，實用面積952方呎，四房套房間隔，成交價1,038萬元，實用呎價10,903元。



●天水圍嘉湖山莊麗湖居10座中層D室，實用面積544方呎，三房間隔，放盤僅兩星期，獲買家以610萬元承接，實用呎價11,213元。



●元朗尚悅11座中層K室，實用面積743方呎，三房間隔，原開價850萬元放售，減價14萬元或約1.6%，以836萬元售出，實用呎價11,252元。



●天水圍天頌苑L座高層7室，實用面積506方呎，兩房間隔，開價約420萬元，放售兩星期，未補價第二市場成交價399萬元，實用呎價7,885元。



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