這些美國企業去年收入總共逾6千億　但唔使交聯邦所得稅？

美國開國元勳富蘭克林曾說過︰「世上唯有死亡及交稅是無可避免的。(nothing is certain but death and taxes)」距離美國立國至今已兩百多年,儘管人們仍未能擺脫終須一死的命運;惟對於日進斗金的企業巨頭們而言,交稅已不再是必然之事。



根據當地智庫機構稅收和經濟政策研究所(the Institute on Taxation and Economic Policy,ITEP)的報告,在已申報2018年稅款的《財富》500強企業中,有60家企業不用交納聯邦所得稅,當中包括了亞馬遜(Amazon)、雪佛龍(Chevron)、通用汽車、IBM等,這些企業的美國收入合共逾790億美元(約6,200億港元)。得益於美國稅改,這60家企業的2018年的有效稅率更是「-5%」,意味着平均而言甚至可獲「退稅」



報告更指出,在500強美國企業中,有268家公司在2008至2015年期間,每年均錄得盈利;惟當中有18家企業卻在這段時間內以來都沒有交過聯邦所得稅。與此同時,美國政府財政赤字日益嚴重,債務更是一再創下歷史新高,最新債務已達到22萬億美元。



有批評指出,這些企業巨頭坐視政府債台高築仍「不肯交稅」,完全不擔心高台塌下時會否波及自己。市值曾破萬億美元的電商巨頭亞馬遜,近來更因此而成眾矢之的。原因是該公司2017年和2018年均沒有繳交聯邦所得稅。不過,該公司對此回應︰「已支付了在美國和全球各地經營需要支付的所有稅款」。



事實上,雖然不用交聯邦所得稅,但亞馬遜仍須支付各州的地方稅、銷售稅、員工的社會安全稅、海外稅項等各種稅項。但這並不代表企業可心安理得地避稅,把社會道德及責任置之不理。

------

