新盤UPDATES︰海日灣II收逾3100票

新盤收票反應理想，個別項目亦有特色戶售價創新高。



●海日灣II收逾3100票 超額認購9.5倍

億京發展旗下大埔白石角海日灣II，截至晚上7時，共接獲逾3,100個登記認購，較本周六(27日)首輪銷售的295伙，超額認購9.5倍。該住宅項目超過七成入票人士來自新界區，餘下三成則分布各區，並以用家為主。



項目示範單位參觀人數已超過8,000人，該盤將於周二(4月23日)下午7時截票，並於周三(4月24日)下午5時公布抽籤結果。資料顯示，該盤首輪發售的單位全屬1號價單，包括開放式單位至四房戶，實用面積由243至1,866方呎，折實平均呎價約13,774元，入場費逾359.82萬元。



●加多利軒天台特色戶1277萬沽 呎價逾3.2萬雙破頂

市區新盤連天台特色戶雙破頂。恒基地產(00012)旗下何文田加多利軒30樓F室，實用面積390呎，天台面積337方呎，以逾1,277.39萬元售出，成交呎價32,754元，是次成交價及呎價均創項目新高。該盤累售226伙，佔全盤逾9成單位。



●晉海II單日傳沽26伙

新鴻基地產(00016)將軍澳日出康城晉海II今日(4月21日)以價單形式公開發售54伙，當中有34伙位於第3A座的單位，早前曾經以招標形式推出。市場消息透露，該盤單日共沽出26伙。



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