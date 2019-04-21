【產經專題】自願醫保6大問題　專家同你全方位拆解

全城關注的自願醫保產品4月正式面世，多間保險公司紛推出多元化的健康相關產品，搶佔這個規模逾百億元、參與人數或達百萬的本地醫保市場。但保險界指，普羅大眾對醫療保險產品充滿疑問，包括產品特色、由一般醫保轉換至自願醫保計劃細節，及不明白扣稅計算方式。究竟參與自願醫保有何要留意？六大問題為你全方位拆解！



【1.到底自願醫保是甚麼？】

自願醫保計劃由食物及衞生局推動，最大的賣點為極高透明度和統一的產品標準，所有推出市面的產品必須預先經當局審批，經認可產品的條款及保費詳情，必須上傳至政府網站予市民參考。



自願醫保須包括保證續保至100歲，亦不設「終身保障限額」，意味不能設整體索償上限，同時設投保後21日冷靜期等核心保障。其保障範圍擴展至未知的已有疾病，年滿8歲或以後出現或確診的先天性疾病，甚至放射治療、化療、標靶等收費高昂療程亦可獲賠償。



【2.政府提供的投保扣稅優惠應如何計算？】

每名自願醫保受保人的最高保費扣稅額為8,000元，意味投保的家人愈多，可獲的扣稅額愈大。



AXA安盛醫務總監邱家駿強調，不少市民誤以為直接減稅8,000元，而實際扣稅金額應以「自願醫保保費」乘以「薪俸稅率」計算。



假設一對夫婦各自購買一份年保費為4,000元的自願醫保，同時為20歲兒子購買一份年保費2,000元自願醫保，即整個家庭合共需繳1萬元年保費，再乘以最高稅率17%，實際可慳的稅款最多為1,700元。



【3.自願醫保產品會否不斷加價？】

不少主流保險公司普遍表示，保費定價一般按醫療通脹速度而制訂，而保費加幅通常慢過通脹。據顧問公司美世調查發現，香港2017年的醫療通脹率為9%，大幅高於本地通脹率1.5%。



【4.為甚麼各公司的自願醫保標準計劃定價不同？】

食物及衞生局表明不會主導保險公司的產品定價，因此同類產品定價各有差異。

分析認為，網上保險公司主打網上投保及理賠，節省大量人力成本及代理人佣金，惟投保人需自行辦理手續；相反大型保險公司需應付龐大營運開支，但通常有專員跟進保單，令各間保險公司的產品定價差異相當大。



【5.我已經有僱主提供的醫療保險，為何買多份醫保？】

邱家駿指，團體醫保的保障範圍一般不夠全面，僱員普遍不了解細節，變相不敢使用私營醫院服務，一旦員工離職更會即時失去保障，故多買一份醫保多一份「安心」。另當市民退休後才考慮投保，保險公司或因投保人曾患指定疾病而拒保。



【6.如果想「轉會」需要留意甚麼細節？】

「轉會」即是由一般市場上的醫療保險，轉至自願醫保產品。

據食衞局指引，所有提供自願醫保產品的保險公司，須向現有客戶提供一次「轉換服務」選擇，各公司已簡化相關核保手續，惟只限已持有普通醫保市民，於同一間的保險公司轉換至自願醫保。若市民到另一保險公司投保，則視為購買一份新保單，需重新核保。



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●市民「轉會」前宜先貨比三家

自願醫保計劃可分為高度標準化的「標準計劃」及保障範圍較廣的「靈活計劃」。有保險公司指，靈活計劃產品明顯較受市民歡迎；專家亦認為，如經濟負擔許可，可直接考慮投保靈活計劃以獲更全面保障。



保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅透露，公司首兩周內的自願醫保客戶中，逾八成人選擇了靈活計劃，冀獲得更多保障範圍及賠償限額，以應付日後的龐大醫療開支。不過，她提醒市民投保前，應分析保險公司的整體服務質素，不能單憑比較首數年保費優惠，或純粹為獲政府扣稅優惠而決定轉會。



網上保險產品比較平台10Life創辦人倫沛然解釋，靈活計劃保費較高昂，但賠償額普遍高於標準計劃近一倍，如果擔心日後有機會進行大型手術的風險，直接投保靈活計劃應更安心。



他舉例，投保人一旦不幸需進行大型手術，標準計劃普遍只取得總醫療開支約三成多的賠償，意味需額外自費逾10萬元。



但他提醒市民，各公司推的靈活計劃「各有特色」，且無統一標準供市民參考，建議比較不同產品就各項大型手術的償付額較易量化各自優劣。



至於揀選標準計劃，他認為此類產品均按食物及衞生局指引制訂標準，條款細節及保障範圍普遍大同小異，保費亦相對便宜，涉資約1萬元的小手術普遍可取近八成賠償，投保時可簡單比較保費及售後服務因素作決定。



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●醫療保費收入 十年飆逾倍

香港個人醫療保險商機龐大，保險業監管局資料顯示，醫保市場的保費收入節節上升，過去十年累增1.37倍，去年高達128.19億元，承保利潤則達8,718.1萬元。



政府在推行自願醫保之前，曾經深入研究香港的醫療保險市場，直至2016年，香港的個人醫療保險滲透率僅得34%，覆蓋240萬人，但由於市場上共有325萬份個人醫保保單，意味部分受保人持有多於一份保單，人均每年保費為4,365元。



至於去年的醫療保險毛保費，仍按年錄得一成升幅，但近年醫療通脹顯著，以及市場競爭激烈等因素影響，香港醫保市場的承保利潤，由高峰期2012年的3.87億元，顯著下跌至2016年僅261.4萬元，近兩年才有所反彈。



香港立法會秘書處在去年中的研究估計，2006至2016年的個人醫保滲透率已快速增長，但受保人於私家醫院接受護理仍存有疑慮，原因包括保險索償經常引發爭議和投資的報道等，限制了醫保對整體醫療融資的分流成效，以及公營醫療系統負擔仍然沉重，並預期自願醫保要在3年內吸引150萬人參與甚具挑戰性。



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