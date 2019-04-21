復活節假期樓市照升　呢個屋苑呎價三日兩度破頂！

復活節假期樓市升不停，市場高價紀錄已不斷改寫。荃灣萬景峯剛有兩房單位，以屋苑標準戶新高實用呎價21,538元易手，短短三日將紀錄再推高約3.4%。不過，二手交投在價格高企下顯得疲弱，包括鰂魚涌康怡花園等市區指標屋苑，首三天假期暫未發市。



中原黃志輝表示，上述萬景峯破頂單位為3座高層F室，實用面積507方呎，早前叫價1,100萬元，略為減至1,092萬元沽出，做價創屋苑兩房戶新指標。是次呎價相比約三日前錄得的20,826元高位，亦再有所突破。



據了解，原業主早於2017年以380.5萬元一手入市，至今升值約1.87倍。新買家為投資者，購入作收租用途，同類單位市值租金約2.1萬至2.2萬元。



●多個藍籌盤未發市

然而，在節日氣氛及天雨影響下，市場買賣失色。十大屋苑於復活節首三天假期表現淡靜，包括鴨脷洲海怡半島、茶果嶺麗港城、以及紅磡黃埔花園均未聞交投。



不過，錄得成交的屋苑仍不乏高價個案，美聯陳贊強指出，東涌映灣園期間錄1宗買賣，為1座高層D室，實用面積712方呎，以838萬元售出，創同類單位新高價，呎價11,770元。

至於指標上車盤天水圍嘉湖山莊，過去三天亦只有兩宗成交。祥益謝利官表示，剛售出的景湖居6座中層F室，實用面積442方呎，兩房間隔，成交價570萬元，呎價12,896元。新買家原打算買入屋苑細三房，惟樓價升穿600萬元，未能承做高成數按揭，最後只好轉買上址。



美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，不少業主趁長假外遊，加上天氣不佳，拖累交投表現。再者，樓價升勢快，業主叫價硬淨，又缺乏盤源，因而導致買賣氣氛薄弱。他指出，整體二手樓價仍有力再上，估計下月可錄約3%增長，但成交量將稍為減慢，料回落至每月約3,500至4,000宗水平。



●資助房屋屢現破頂買賣

此外，二手資助房屋價格亦隨大市上揚，市場屢現破頂買賣。屯門居屋兆麟苑未補價第二市場首度升穿「五球」，祥益胡志偉指出，屋苑E座中層9室，實用面積645方呎，剛以新高價508萬元售出，呎價7,876元。



同區居屋景峰花園有業主見市況向好臨場反價，他又稱，該盤1座低層B室，實用面積480方呎，兩房間隔，反價10萬元後，最後於已補價自由市場售460萬元，呎價9,583元。



另方面，樓價續升亦加強豪宅特色戶業主的叫價信心。市場消息指出，西南九龍GRAND AUSTIN有特色戶，連車位每方呎叫價逾7.6萬元，挑戰項目呎價新高。



該盤在復活節期間錄1宗買賣，單位為1A座高層C室，實用面積540方呎，兩房間隔，成交價1,680萬元，呎價31,111元。

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