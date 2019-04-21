傳渣打計劃回購　股價有望炒上？

外媒報道，渣打集團(02888)正考慮進行總值10億美元(約78億港元)的股份回購計劃。若計劃落實，將是該行近二十年來的首次回購。據證券界分析，今年環球經濟仍有許多變數，不利銀行業的盈利表現，加上相關板塊股價已累漲不少，建議投資者不宜高追渣打。



該報道引述消息指，渣打集團在本月9日與美國和英國監管機構就違反伊朗制裁的行為達成和解協議，總共支付逾11億美元，令該行向股東回饋資金的決定更趨明朗化，惟回購計劃尚需英國審慎監管局(PRA)的批准，過程可能需時3個月，意味回購要到7月底後才能開展。



●月底業績或公布計劃

事實上，去年11月底市場已傳出渣打集團擬於今年2月動用10億英鎊進行股份回購，而回購規模視乎因容許客戶違反伊朗制裁禁令而被美國當局的罰款而定。若今次報道屬實，意味最新回購規模較去年底所傳有所縮減。



高盛早前亦發表報告稱，考慮到渣打資本充裕，普通股權一級資本比率(CET1)達14.2%，預期渣打在本月底公布首季業績時將宣布回購方案，今年規模約為15億美元，估計至2021年前回饋股東的金額將達40億美元，並將渣打目標價升至80元，評級為「買入」。渣打上周四(4月18日)收報67.95元。



不過，市場對渣打業務的增長動力看法審慎，即使該行從去年11月低位已累升三成，但其市帳率僅0.64倍，遠低於另一英資行滙豐控股(00005)的市帳率0.94倍。



●證券界：板塊不宜高追

耀才證券研究部總監植耀輝指出，雖然股份回購對股價有直接刺激作用，但目前計劃仍未落實，故有關消息對渣打股價影響較中性。加上環球經濟在今年仍有許多變數，如英國脫歐進程、新興市場經濟前景，預料銀行板塊股價表現「較Chok」，而現階段銀行股股價「彈咗唔少」，認為有意入市的投資者宜持觀望態度，不需操之過急。



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