投資者注意！美股周一假後復市　三大科技股本周放榜

儘管香港的假期仍未結束，但周一(4月22日)美股已率先於假後復市，而本周Facebook(Fb)、亞馬遜(Amazon)和微軟(Microsoft)等多家美企將公布季績。另外，美國首季國內生產總值(GDP)亦將於周五(26日)出爐。



Raymond James首席投資策略師Jeff Saut日前表示，預料本周中期左右將重拾漲勢。由於分析員過度下調盈利預測，他相信美企盈利表現會繼續好過業期，成為大市短期上升動力。



他又預期，標指年底將升穿3,000點，較上周五收市有逾3%上升空間，並稱歷史上一般的牛市會持續15年以上，故此當前牛市仍可望持續多最少5年、6年甚至7年，只是沒有人相信而已。



黑石行政總裁蘇世民(Stephen Schwarzman)則表示，美股今年已錄得很好的升幅，但之後升勢可能會放慢，又稱從來沒想過美國會陷入衰退。貝萊德舵手芬克亦表示，看不到未來12個月全球經濟有走向衰退的迹象，但由於全球經濟已到了長期增長周期的末段，很可能出現放慢。



事實上，外電調查顯示，受零售銷售等數據強勁提振，受訪經濟師將美國首季GDP增長預測中位數，上調至2.4%，相比較早前受寒冷天氣以至美國政府停擺影響，預測增長僅1%顯著提升。分析指，若首季經濟增長達到2%至2.5%，將可暫時平息經濟衰退的揣測。



與此同時，高盛經濟師對美國中期經濟前景更趨樂觀，預料第二季增長2.8%，下半年增長預測亦改善，主要是考慮到聯儲局更加鴿派、金融環境更放鬆，以及就業市場持續強勁。



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●三大科技股成焦點

本周多家美企公布新一季業績，包括Facebook、亞馬遜和微軟。當中，FactSet資料顯示，Fb首季每股盈利料為1.61美元，較去年同期的1.69美元略為倒退，但收入料由去年同期的119.7億美元增長至149.7億美元。



Fb股價今年以來累漲36%，SunTrust Rohinson Humphrey分析員Youssef Squali看好股價未升完，關鍵原因是旗下社交平台Instagram持續增長。



不過，亦有市場人士表示，包括Fb和微軟的市盈率已升至頗高水平，一旦業績稍有不足或盈利預測欠佳，都可能對股價構成壓力。



綜觀目前為止，雖然已公布季績的美企只佔少數，但大部分業績表現較市場預期佳，部分或因為分析員早前大幅削減盈利預測。據Refinitiv資料，77家已公布首季業績的標指成分企業中，有77.9%公司盈利表現好過市場預期。整體而言，市場預期標指成分企業首季盈利跌1.7%。



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