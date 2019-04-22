東方日報B1：二手樓復活節現奇迹　萬景峯三日兩度破頂

樓價升勢不停，復活節假期尚未結束，市場高價紀錄已不斷改寫。荃灣萬景峯剛有兩房單位，以屋苑標準戶新高實用呎價21,538元易手，短短3日將紀錄再推高約3.4%。不過，二手交投在價格高企下顯得疲弱，包括鰂魚涌康怡花園等市區指標屋苑，首3天假期暫未發市。



中原黃志輝表示，萬景峯破頂單位為3座高層F室，實用面積507方呎，早前叫價1,100萬元，略為減至1,092萬元沽出，做價創屋苑兩房戶新指標。是次呎價相比約3日前錄得的20,826元高位再有突破。



據悉，原業主2007年以380.5萬元一手入市，至今升值約1.87倍。新買家為投資者，擬收租，同類單位市值租金約2.1萬至2.2萬元。



然而，節日氣氛及天雨影響下，市場買賣失色。十大屋苑復活節首3天假期表現淡靜，包括鴨脷洲海怡半島、茶果嶺麗港城及紅磡黃埔花園均未聞交投。



不過，錄得成交的屋苑仍不乏高價個案，美聯陳贊強指，東涌映灣園期間錄1宗買賣，為1座高層D室，實用面積712方呎，售838萬元，創同類單位新高價，呎價11,770元。



至於指標上車盤天水圍嘉湖山莊，過去3天亦只有兩宗成交。祥益謝利官表示，售出的景湖居6座中層F室兩房戶，實用面積442方呎，成交價570萬元，呎價12,896元。新買家原打算買細三房，惟樓價升穿六球，未能承做高成數按揭，只好轉買上址。



美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，樓價升勢快，業主叫價硬淨，又缺乏盤源，因而導致買賣氣氛薄弱。整體二手樓價下月估計增約3%，但成交量將稍為減慢，料回落至每月約3,500至4,000宗水平。



此外，二手資助房屋價格亦隨大市上揚，屢現破頂買賣。屯門居屋兆麟苑未補價第二市場首度升穿「五球」，祥益胡志偉指，屋苑E座中層9室，實用面積645方呎，剛以新高價508萬元售出，呎價7,876元。



同區居屋景峰花園有業主見市況向好臨場反價，他稱，該盤1座低層B室，實用面積480方呎，反價10萬元後，最後於已補價自由市場售460萬元，呎價9,583元。



另方面，樓價續升亦加強豪宅特色戶業主的叫價信心。消息指，西南九龍GRAND AUSTIN特色戶，連車位每方呎叫價逾7.6萬元，挑戰項目呎價新高。該盤在復活節期間錄1宗買賣，單位為1A座高層C室，售1,680萬元，呎價31,111元。

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