同騰訊鬥過？　傳迪士尼加入競購南韓Nexon戰團

早前市傳騰訊控股(00700)有意競購南韓遊戲開發商Nexon，南韓傳媒報道，迪士尼有意加入競投混戰。



據悉，Nexon母公司NXC創辦人金正宙近日親自就出售事宜與迪士尼高層代表進行接觸。他一向十分喜歡迪士尼，早於2015年出版的Nexon創業故事《Play》中，已透露羨慕迪士尼獲消費者乖乖消費，而非強迫孩子們消費。



金正宙今年1月宣布會將手上約98.6%的NXC股份出售，而NXC持有Nexon 48%左右的股份。不過，據報金氏現「轉軚」僅售Nexon股份，由於Nexon在日本東京上市，按照日本規定，將來取得金氏Nexon股份的買家，需要向Nexon股東提出強制全面收購。



消息指出，競購Nexon股份在本月開始進行，財團內各個買家都要自行提交意向書。由於涉資龐大，據報包括騰訊在內的買家均選擇與其他公司聯手。另傳騰訊提出的收購價將漲至約150億美元(約1,170億港元)。



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