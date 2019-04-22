葉尚志：中芯國際受惠需求回暖

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，恒指在30,000點關口出現拉鋸，並於29,600至30,300點之間橫行整固了兩周時間，總體向好趨勢未有改變。



內地第1季GDP按年增長6.4%，表現比預期好。雖然消息對市場未能帶來即時刺激，但是對於中港股市可以構成強化鞏固作用，也將有利港股延續整體向好發展趨勢，對後市可以維持正面看法。



個股方面，中芯國際(00981)在7.5至8.8元區間，反覆整固了三個月後，股價有再度起動的迹象。隨着公司HKC+技術完成研發投入量產，加上第2季半導體需求將出現回暖，建議可關注吸納的機會。



事實上，公司的28納米(nm)技術已完成布局，技術改進提升，將令到產品價格壓制的情況出現改善。另一方面，公司14nm和12nm技術，亦已分別進入客戶驗證階段和IP驗證階段，也可以顯示出公司豐富的後續技術梯隊。



目前，全球5G鋪設應用正在提速加快，相信對於半導體晶片的需求也將會加大，估計第2季伴隨需求的轉暖以及下游的補庫存，中芯的收入可望出現恢復周期。建議可於現水平吸納，止蝕位7.5元，目標價睇9.8元。



第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

