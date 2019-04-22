鄺民彬：燃氣股潛力不減宜低吸

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，中國首季GDP增長6.4%勝預期，期內固定資產投資亦增6.3%，增速較首兩個月加快0.45%；同時，社會消費品零售總額亦升8.3%。



另外，3月份工業增加值更增8.5%，創逾四年半以來最快增速。數據反映內地經濟已出現回穩迹象，再配合減稅降費等措施漸見成效，將對消費需求及企業盈利帶來正面影響。



不過，內地股市年內已升近30%，除受惠流動性增強外，相信亦先行反映經濟回穩的利好因素。隨着經濟回暖，人行或調整貨幣政策的寬鬆力度，加上股市將迎來首季業績期，若出現落差或為A股帶來整固藉口。



繼早前北京下調天然氣價格後，浙江省亦調整天然氣門站價，市場關注其他城市會否效法，並影響天然氣供應商利潤。不過，根據發改委表示，去年已落實天然氣可供資源量按年增加249億至2,637億立方米，而去年新開工儲氣項目近100個，預計可按年增加35億立方米的儲氣能力，再配合中央積極推動「煤改氣」，冀於2030年天然氣佔能源消費比重可由目前的約7%升至15%，均為行業提供增長空間。



雖然行業的中長線具發展潛力，不過目前負面消息仍較多，燃氣股短線仍有可能受壓，只宜待調整部署。



大市近日續於30,000點附近上落，惟只出現有波幅而沒有升幅的局面。後市方面，內地五一假期將至，料整體投資氣氛將轉趨觀望，加上目前A股及港股的市盈率已升至約15倍及11倍，接近十年平均水平，估值若要進一步上調，或須多業績及經濟數據支撐，料恒指短線續於現水平拉踞，29,500點為主要支持位。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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