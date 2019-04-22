陳鳳珠：內地樓市趨向平穩發展

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄中表示，上周人行再次啟動逆回購操作，顯示內地維持市場流動性合理充裕的態度並未改變。由於近日短期的上海銀行同業拆息抽升，隨着中期借貸便利到期及臨近稅期高峰，料人行有機會進一步加大力度支持市場的資金流動性。



另外，人行貨幣政策委員會召開首季例會，提出「把好貨幣供給總閘門」，並表示會進一步擴大金融高水平雙向開放，預期人行將深化金融體系改革，推動金融業發展。



中國首季的國內生產總值按年增長6.4%，勝預期，今年經濟增速目標定為6至6.5%之間。由於內地將會推出積極的財政政策以支持實體經濟增長，故預期今年內地經濟增速有機會出現「先低後高」情況；因此，料全年經濟增長有望達標。



另外，首季社會消費品零售總額按年增加8.3%至9.8萬億元人民幣，其中鄉村消費品零售額按年上升9.2%，增速較城鎮消費品零售額快，預期鄉村的消費力增強。同時內地擬推動家電或汽車以舊換新政策，且表示2019年及2020年的新發車牌數量需較2018年分別增加50%及100%，料有助刺激消費。



此外，首季的規模以上工業增加值按年上升6.5%，其中3月份的工業增加值實際按年增長8.5%，較前兩個月加快，顯示工業有望回穩。至於首季的城鎮固定資產投資上升6.3%，符合市場預期，相信內地將會加快推動基建投資，未來固投或有機會增加。



國統局表示，內地70個大中城市3月份的新建商品住宅價格指數按年上升10.6%，按月上漲0.6%，升幅有所擴大。當中一線城市的房價按年錄得上升，其中廣州的房價更錄得11.9%的升幅。由於今年宏觀環境較為寬鬆，預料房價仍有機會穩步上升，不過總體將保持平穩。



國統局的數據顯示今年首季商品房銷售額按年增加5.6%至2.7萬億元人民幣，但商品房銷售面積則下降0.9%，反映首季樓價有所上漲。另外，首季全國房地產開發投資按年增長11.8%至2.4萬億元人民幣，其中住宅投資上升17.3%至1.7萬億元人民幣，佔比達到72.5%。



東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

