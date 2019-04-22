趙文傑：中國經濟增速難保持

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄中表示，中國今年首季經濟表現帶來驚喜，國家統計局日前公布，首季GDP按年增長6.4%，較預期高0.1個百分點，並保持去年第4季的增速。早前國務院總理在政府工作報告中，將今年經濟增長目標設定在6至6.5%，因此獲得6.4%的成績確實不錯。



美國目前正對總值2,500億美元的中國商品徵收懲罰性關稅，對於依靠包括投資、消費及外貿在內的「三大引擎」拉動經濟的中國，無疑於外貿這一環正背負着沉重壓力。據海關總署公布的數字，中國今年首季的出口按年僅錄得1.4%的輕微升幅，由此可見一斑。故此，要拉動整體經濟，中央肯定轉向力谷投資及消費這兩方面。



最近，中央於刺激消費方面更重錘出擊。發改委於經濟數據發表的同一天，頒布推動汽車、家電、消費電子產品更新消費的徵求意見稿，計劃再度推出「以舊換新」補貼政策，刺激市民消費意欲。為了經濟達標，中央會繼續不惜工本，務求延續高增長的美麗童話。



然而，在中央不惜工本的背後，卻涉及大量舉債問題。新一任世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)日前表示，中國應該減少向世界銀行借款，並提高債務透明度，並指世銀對中國的貸款已一直削減，預計未來三年情況將會持續。有關言論暗示中國未來繼續想從國際間取得資本，難度將愈來愈高。



筆者認為，中國在貿易戰的陰霾下，中央最為擔心的就是其近三十年的高速經濟增長神話破滅，引發資金流走。然而，中美貿易戰不知可時了，現時中央大刀闊斧刺激內需消費，當然可以支撐一時，惟中央必須保留更多棋子，以應付日後或更艱難的日子。一旦子彈於現階段已經耗盡，筆者憂慮中國未來要保持高增長，將面對很大挑戰。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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