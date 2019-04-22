鄺紫珊：亞洲股市啟動選舉行情

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，今年上半年，亞洲地區的選舉活動十分頻繁。選舉很多時是股市的妙藥，台灣股市就因為鴻海集團董事長郭台銘宣布有意參選2020年總統大選的消息刺激下，股市一度急升。



亞洲多國今年上半年都有多場重要的選舉活動，包括印尼總統及全國議會大選、印度議會大選，以及5月份的菲律賓眾議院選舉等，預期亞洲股市會趁住選舉行情有一番作為。



從歷史經驗去看，亞洲股市在大選前後通常也有新一輪的選舉行情，不僅是選舉前的政策發酵刺激股市，或是選舉後的政治環境等因素讓地方政權及政策發展走向穩定等，都有助資金回流，故一般而言，對股市都有正面影響。



以東協市場為例，印尼成為當中最吸金的市場之一。當地總統大選剛結束，選舉結果也符合市場預期，推升國際資金看好印尼未來的發展，獲近10億美元外資流入當地。另外，菲律賓眾議院選舉也將於5月中舉行，也成為年初至今獲外資注視第二高的東協市場，達7.46億美元流入。



至於由4月11日至5月下旬的印度議會大選，也是同樣受外資青睞，今年以來已獲加注累計逾89億美元，為亞洲股市獲外資增持之冠。



台灣股市雖於明年1月才舉行總統大選，選舉題材尚未完全發酵，但今年以來也吸引外資流入55億美元。但自郭台銘高調宣布有意參選明年總統大選，相信市場會加重其對台灣未來發展的期望及轉變，尤其是科技及新經濟產業發展及如何與國際社會在經貿上加強台灣角色，均有望可刺激當地經濟。



亞洲股市現階段相較其他市場更具投資價值，現時亞太區市盈率為13.1倍，仍不到長期平均13.7倍的水平；特別是亞洲科技類股，目前市盈率僅12.3倍，潛力相對大。



在中美貿易問題緩和、油價回穩以及美國貨幣政策轉為鴿派下，均有利亞洲通脹與貨幣政策維持中性水平，企業盈利增長趨勢可望延續。目前亞股企業很多都具備良好的財務結構，持高現金流，投資者可多加注視中國、香港、印度及印尼等投資機會，預期今年企業盈利增長動力仍在。

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