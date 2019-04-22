御峰理財：壞了的政策傷害更大

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，上周的「黃安之亂」沸沸揚揚，事件男主角於記者會上再三道歉，並稱自己是一個壞了的人。誠然，一個壞人的破壞力，遠遠無法與壞的政策相比，因為後者禍害範圍更遠更深，甚至可以禍延幾代人。



最近財經事務及庫務局局長以書面答覆立法會議員的提問，該議員詢問政府會否成立專為強積金供款人提供服務的部門，只為供款人提供交易所買賣的指數基金，以及貨幣市場基金的投資選擇，藉此為供款人提供較穩妥及低管理費的強積金投資選擇。



局長的回應指，強積金制度應由市場以私營方式管理和營運，又提到截至2019年2月底止，29個強積金成分基金為被動式緊貼指數基金，而其中有12個投資於盈富基金(02800)，基金開支比率約為0.71至1.3%。讀畢數據，令人火冒三丈。



於一年前，基金評級機構晨星發表了一份有關美國基金的收費研究，指2017年被動基金的資產加權平均開支比率(asset-weighted average expense ratio)僅為0.15%，而等權重的平均開支比率(equal-weighted average expense ratio)則為0.3%。與最低的被動式強積金基金開支比率(即0.71%)比較，兩者分別低78%及57%。



與主動投資不同，被動式基金主要是追蹤某一指數，基金管理團隊毋須聘請太多人進行研究工作，故此一般收費應該要較便宜。所謂少數怕長計，讀者不要輕視複利的長遠威力，以大家熟悉的盈富為例，該基金全年經常性開支為0.09%。



政府不與民爭利，拒絕成立提供強積金服務的部門，這點可以理解。然而，政府為何不將市面上低費用的基金加入強積金的投資選擇呢？

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