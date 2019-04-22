A股快報：滬深3大指數倒跌

內地3大指數開市不久後倒跌，滬綜指跌5點或0.16%，報3,265點；深成指跌55點或0.54%，報10,362點；創業板指跌3點或0.19%，報1,712點。



板塊方面，船舶製造股跌逾2%；摩托車、家電及水泥股跌逾1%；金融股跌0.02%。而次新股升逾3%；物資外貿及石油股升逾1%。





【09:25】A股快報：期貨概念股做好 石油股穩升



滬深3大指數略為高開，滬綜指高開7點或0.24%，報3,278點；深成指高開0.47點，報10,418點；創業板指高開4點或0.29%，報1,720點。



板塊方面，次新股漲逾2%；物資外貿及石油股升逾1%；金融、家具、交通運輸及飛機製造股靠穩。摩托車股跌逾1%；汽車製造、造紙及水泥股下跌。



期貨概念股做好，現代投資、中國中期升逾5%；物產中大、財通證券及弘業股份升逾4%。中金所上周五(19日)公布，進一步優化股指期貨交易運行。



樂視網觸及跌停價2.26元人民幣，公司預計將於周五(26日)披露年報，面臨暫停上市風險。



新股智萊掛牌首日，市前漲兩成。



視覺中國低開3.13%。



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