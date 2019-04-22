鄭勤龍：概念股提防升勢短癮

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，日前台灣富商郭台銘在板橋慈惠宮宣布角逐2020年台灣總統大選初選後，中港台三地的「郭台銘概念股」全線大漲。在內地上市的工業富聯(601138.SH)股價創下去年7月以來新高升逾7%，在香港上市的富智康集團(02038)更升逾30%，雲智匯科技(01037)升逾11%，鴻騰精密(06088)亦升逾6%。



這對台灣來說，是一個非常重要的轉捩點。這場選舉將決定台灣至少20年的政治及經濟走勢，此次他是受到媽祖托夢要求他為台灣做事。由於郭台銘他小時候曾在慈惠宮住了九年，並且是一位虔誠的媽祖信徒，所以為了給年輕人新希望，他決定棄商從政參選大選。



德意志的最新報告認為，郭台銘在台灣是受到高度敬重的生意人，吃苦耐勞、目標堅定而且執行力強，都是他廣泛被認可的特質。與民進黨和國民黨比較，德意志認為若郭台銘參選，會推出比任何一黨更親商、更有利台灣科技業發展的政策，營造有利產業的氣氛。



從近日「郭台銘概念股」的走勢來看，某個程度上亦可反映市場上對他的支持及信任度。然而，由於郭台銘概念相關股近日已錄得了不少升幅，投資者並不宜高追。

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