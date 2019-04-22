陳健豪：歐元尚未扭轉短線弱勢

艾德證券期貨董事總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，環球金融市場自年初至今一直表現不錯，其中股市明顯受惠於中美貿易關係出現轉向，兩國都各自釋出善意，令市場憧憬雙方能達成共識，以及美國聯儲局再次重申今年不加息，甚至停止縮表，令一眾商品及環球股市出現明顯反彈。



近日，美國總統特朗普又再次向聯儲局主席鮑威爾施壓，指聯儲局施政出現錯誤，否則美股可以再升5,000至10,000點，即認為聯儲局是美國經濟轉弱、股市未有大升的罪魁禍首。不過，要留意特朗普發言時美股表現不俗，並接近歷史高位。在此水平發言，難道是鼓勵股民入市，一旦創新高就立即在推特發文、成為自己的功績？



雖然陰謀論無從確認，但特朗普的一堆小動作，例如任命自己人出任聯儲局理事，就令一眾投資者擔心影響聯儲局的獨立性，一旦市場有意聚焦此點，將成為一個推低美元的新因素。



美匯指數在高位整固的時間愈長，一旦遲遲未有升穿今年高位97.7，好友的信心自然會動搖，或引起部分好友忍不住先行獲利，而成為美匯向下的催化劑。目前美匯指數在95.7至97.7之間橫行機會仍高，一旦跌穿95.7，將正式確認美匯見頂。



不過，佔美匯比重最高的歐元，所面對的負面因素仍相當多。除了經濟數據仍未見起色外，貨幣政策已事先張揚會在9月份繼續寬鬆，就成為另一推低歐元的主因。因此，歐元兌美元仍在近年低位1.13水平徘徊，反映投資者對吸納歐元未有信心。



歐盟今個夏天有無法延誤的三件大事：包括今年5月23至26日歐洲議會選舉、歐盟執委會主席選舉，以及歐盟預算案的討論。甚至歐洲央行行長德拉吉將於10月底離任，人事上的改變都令市場對買入歐元甚有保留，就成為歐元在低位徘徊的理據。



技術上，筆者早前提及歐元勢似反彈，惟表現乏力，反映在現水平不論好友、淡友都對重新開倉甚有保留。筆者仍認為現價未有太大誘因做淡，反而出現技術反彈的機會仍在，惟升穿1.140才能扭轉短線弱勢，中線分水嶺在1.150。因此，若打算博歐元見底，目前只能偷雞以跌穿1.1170止蝕，短線必須升穿1.140，年中前必須升穿1.150才可安心。

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