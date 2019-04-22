潘梓生：鉑金仍有上升空間

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，筆者在2月時曾提及過鉑金今年將跑贏商品市場，鉑金價格在兩個月時間已上升逾一成，相對其他貴金屬包括金、銀、鈀金過去兩個月均要下跌，可見鉑金今年跑贏大市機會相當高。



鉑金今年跑贏大市的理由相當充分，在鈀金瘋狂飆升後，車廠將難以繼續利用鈀金作為生產汽車的原材料，並將轉至價格低鈀金逾五成(最高時更近九成)的鉑金。而且，鉑金供應相對較為穩定，加上技術成熟，鉑金用於汽車生產將大幅回升。



資產價格，特別是商品價格，隨着供求調整總會回歸合理價值，但時間永遠難以掌握，不理性的價格也可能存在一段時間。因此，投資者操作當中，必須留意技術面是否配合。就如鈀金價格，於2017年底超越鉑金，但鈀價繼續以拋物線上升，價格現時仍遠超鉑金，鈀金價格幾可歸納為已進入泡沫狀態。



鉑金則在去年第3季開始見底，但也需以半年時間在底部徘徊，現時技術面開始配合基本面，鉑金價格有望觸底並於今年回升。



現時鉑金價格已突破過去半年的整固區間，走勢已明顯好轉，以雙底量度目標可見，鉑金價格有望升至970美元。早前鉑金價格明顯超買，短期而言應先作整固，加上近期大幅跑贏其他貴金屬，相信短期急升機會不高。



因此，投資者可逐步吸納鉑金，現時鉑金價格於860美元及875美元支持應相當不錯，投資者不妨於這兩個價格分段吸納，並以970美元作為長線目標。

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