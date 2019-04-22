備戰星期二：港股悶局　睇專家點講

長假前夕，港股氣氛上周轉趨飄忽，重榜股騰訊控股(00700)及建設銀行(00939)都去到近期高位就冇乜力水，就連香港交易所(00388)都一樣在280港元樓下窄幅波動，都真係冇大主題。恒指上周四(18日)跌161點報29,936點，失守三萬點支持，全周累升53點。



消息方面，市傳中央對家電及手機舊換新提供補貼，未來國策發展方向或成為後市指南針，至於散戶又應該如何部署？不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，為投資做好備戰準備。



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2、【鄺民彬：燃氣股潛力不減宜低吸】

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