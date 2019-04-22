樓價UPDATES：優質戶受捧　逸濤灣三房速售

二手樓市近日氣氛轉熱，各區均有優質單位獲買家追入。當中西灣河逸濤灣海景三房戶，放盤僅1個月即獲外區客洽購，原業主僅減22萬港元，即以1,828萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●西半山雍慧閣低層B室，實用面積842方呎，為三房連套房間隔，用家鍾情同區環境配套，加上單位間格實用，議價後以2,300萬元承接。



●筲箕灣居屋東濤苑D座中層5室，實用面積666方呎，屬三房(一套)，兩廳間隔，以955萬元(自由市場價)沽出，實用呎價14,339元。



●西灣河逸濤灣2座低層E室，屬三房單位間隔，望泳池及海景，實用面積約708方呎。原業主以約1,850萬元放盤約1個月即獲外區客洽詢，成交價1,828萬元。



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九龍區

●將軍澳寶盈花園2座高層A室，實用面積591方呎，屬三房間隔，於自由市場以735萬元成交，實用呎價約12,437元。



●將軍澳新寶城2座高層G室，實用面積548方呎，三房間隔，外望東南山景及遠海景，獲區外買家以880萬元承接，實用呎價16,058元。



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新界區

●馬鞍山觀瀾雅軒4座中層F室，實用面積586方呎，兩房間隔，外望海景。單位原開價900萬元，放盤6個月，成功以876萬元沽，實用呎價14,949元，屬市價水平。



●上水御景峰低層B室，實用面積464方呎，採兩房間隔，原業主開價約630萬元放售近半年，近日有區內客上門睇樓，有見單位間隔實用，加上連裝修可即時入住，因此火速入市，雙方議價後以620萬元成交。



●元朗譽88 2座高層G室，實用面積518方呎，採兩房間隔，單位最終以零議價690萬元易手，實用呎價約13,320元。



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