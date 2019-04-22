樓價UPDATES：元朗尚悅反價後近900萬沽

樓市交投持續暢旺，元朗尚悅近日錄得一宗反價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●一手市場欠焦點，購買力回流二手市場。北角半山珊瑚閣A座高層4室，實用面積1,173方呎，原則三房包括套房及連工人套房間隔，享全海景，附有不俗裝修，以2,600萬元連車位易手，實用呎價22,165元。原業主於1994年4月以786萬元買入單位，帳面獲利1,814萬元。



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九龍區



●九龍塘廣播道美輪閣高層E室，實用面積846方呎，採三房包括套房設計，另設工人套房，連車位以1,400萬元易手，實用呎價16,548元。新買家為同區租客，已租樓多年，有感租金升幅驚人，決定轉租為買。



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新界區



●元朗尚悅10座高層H室，實用面積743方呎，以三房包括套房及連儲物房間隔。單位原叫價890萬元，業主見市旺反價，最終以896萬元沽出，實用呎價12,059元。原業主持貨約3年，帳面獲利72.7萬元。



●天水圍嘉湖山莊租務交投保持平穩，屋苑景湖居8座中層F室，實用面積442方呎，屬兩房間隔，以1.1萬元租出，實用呎租約24.9元。另外，同屋苑美湖居1座高層D室日前亦以1.35萬元租出，以實用面積540方呎計，實用呎租約25元。



●屯門時代廣場A座低層1室兩房戶，實用面積409方呎，有外區買家鍾情該屋苑位處市中心，而且樓價合預算，決定以585萬元即睇即買，實用呎價14,303元。上址為原業主於2014年以約308萬元購入，帳面獲利約277萬元。

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