新地15個商場復活節營業額及人流錄雙位數升幅

受惠於復活節假期，新鴻基地產(00016)旗下多個商場人流暢旺。新地代理執行董事馮秀炎表示，包括觀塘apm及大埔超級城等15個商場於4月19日至22日共4天總人流逾900萬人次，營業額逾2億元，按年上升12%與10%。



該公司租務部總經理鍾秀蓮稱，包括將軍澳東港城及上水廣場等12個商場，同期共吸引了774萬人流，營業額達4.58億元，分別按年升17%及18%。至於首季人流達1.25億人次，營業額則51.7億元，較去年同期亦錄得16.8%及15.3%增長。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/