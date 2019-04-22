傳5.42吋全屏iPhone XE　或6月推僅售4680元

外媒報道，消息稱，蘋果公司(Apple Inc.)今年除了慣常在9月開售的年度新iPhone外，今年極有可能為了增加銷路，破天荒在月就推售一款小尺寸及全面屏幕的iPhone XE，售價為600美元(約4680港元)起。



《福布斯》雜誌引述與富士康在印度的製造工廠密切相關消息來源稱，作為新款經濟實惠的iPhone機型，iPhone XE將採用和iPhone X和iPhone XS相同的超窄邊框設計，並且配備Face ID M字屏，全屏尺寸為細屏設計的5.42吋全屏幕，後置1,200萬像素單攝像頭，搭載A12 Bionic處理器。



報道稱，Apple將在2019年把iPhone XE作為入門級的設備推向市場。市場分析指出，考慮到Apple之前低調推出iPhone SE，iPhone XE極有可能會在6月就會和消費者見面。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

