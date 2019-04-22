港股或受累！A股下挫　分析料「超寬鬆」不再

滬深300指數周一(4月22日)收市跌2.3%；滬綜指亦跌1.7%，雙雙跌至一周低位。



外國傳媒報道，有分析認為，跌市與內地貨幣政策短期不再「超寬鬆」有關。中國官方移出「六穩」，說明短期內繼續採取「降準」等寬鬆措施的可能性已非常有限；重提「結構性去槓桿」，暗示流動性投放將採用定向操作。與此同時，官方對推出更多刺激措施也有猶豫，以避免重蹈十年前的錯誤。



再者，目前官方對「穩增長」任務有所淡化，政策重心偏向「高質量發展」，反映對接下來經濟增長轉為樂觀，第2季很大機會繼續企穩，令貨幣政策可以略為收緊。



總體來看，官方有意重返2018年4月方針，即政策重心再度向「結構性去槓桿」和「供給側改革」傾斜，即難以進一步寬鬆。

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