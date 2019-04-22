普京推介俄羅斯YotaPhone宣布破產　八年生涯告終

外媒報道，日前，創立8年的俄羅斯手機生產商Yota Devices公司被裁定破產的消息傳出，意味這部曾經因為俄羅斯總統普京也親自推介的手機最終也被殘酷的市場所淘汰。



在這8年的時間中，該公司只發布過三部YotaPhone雙屏手機產品，為了細分流動閱讀市場而在機身背部加入的電子墨水屏，乍看也還算讓人覺得新穎，同時還打出為商業人士服務的口號，企圖打造成商務人士的商務閱讀手機。



俄羅斯總統普京曾將第二代YotaPhone 2帶到APEC(亞太經合組織)峰會上贈與成員國領導人，它也因此獲得「國禮」的稱號。這是它生涯中最輝煌的時刻。



在2013年時，YotaPhone進軍中國市場，而那一年有被用戶奉為經典的陶瓷小米6、全球跑分最高的一加5、華為的P10、邊框藝術的努比亞Z17等等，而YotaPhone相比之下，就並不出眾。



近年，Yota雖然推出主打中國市場第三代產品，結果在市場定為商務人士，以至售價高昂影響，根據其唯一銷售渠道京東商城數據顯示，截至下架前，YotaPhone 3的銷量只有1.6萬部。



Yota最終步向破產死路，最致命的是資金問題，手機行業，資金那是萬萬不能少的。但是寶力科技由總投資額5億元人民幣改為3億元人民幣，註冊資本改為1億元民幣。



也正是因為投資縮水，本應在2016年發布的三代產品拖到了2017年底，整體硬件實力落後別人將近兩年。結果，YotaPhone 3就成為公司最後的一部機款。



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