通脹恐突升！大鱷正對賭豬牛價飆　粟米狂跌

外國傳媒報道，農業市場出現了多年來未見過的分歧，恐預示着通脹會突然飆升！



目前對沖基金正為粟米、大豆、小麥等用作飼料為主的農產品進一步跌價做準備；相比之下，由於非洲豬瘟正在中國蔓延，使人擔心全球蛋白質可能供不應求，投資者已將生豬淨好倉增至2018年1月以來最高，活牛好倉也創下歷史新高。



正因上述部署，使一些長期走勢關係開始瓦解！舉例來說，粟米和生豬期貨自2017年8月以來，首次呈現「負關連」，反映生豬出口增多而飼料需求沒有相應提升。



有數據顯示，自去年8月中國爆發非洲豬瘟以來，全國已有100多萬隻豬被撲殺。由於中國是全球最大生豬生產和消費國，世界各地的肉類加工商正向該國出售更多豬肉，以彌補當地豬瘟造成的短缺，結果是美國和歐洲的供應被收緊，正推高價格，令芝加哥6月期貨今年以來已上漲了19%。



現時對沖基金正準備迎接進一步上漲。根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(4月19日)數據顯示，在截至4月15日當周，投資者持有的淨好倉(即好倉與淡倉合約之差)期貨和期權合約共58,532份，已連續6周攀升。



值得留意的是，生豬市場供應趨緊，正推升全球對所有蛋白質的需求。由於美國人對牛肉需求巨大，令今年活牛價格上漲，投資者現在持有的好倉亦創紀錄。CFTC稱，淨好倉達152,634份合約。



與此同時，CFTC數據也顯示，基金從未如此看跌粟米市場，淨淡倉達2006年有紀錄以來最高，美國不少倉庫也被堆滿。

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