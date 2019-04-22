孖妹S檔案：港股短期布局　基金界淡定VS散戶斷捨離

呢排成日天陰陰，搞到孖妹無精神，揀股揀到頭暈暈，所以我哋決定集眾人之智，客觀分析後市升定跌。年內中、港、美三地股市都向好，五窮六絕七翻身嘅魔咒可唔可以打破？到底投資者依家應該嚟個All-in（瞓身搏殺）定Cash-out（套現）？基金界普遍審慎樂觀，但散戶就走貨多過晒冷噃。



劉：大華繼顯聯席董事 劉君明



荃：「荃灣股神」陳志強



Patrick：散戶Patrick



Kitty：你哋認為港股短期會處於咩水平？



劉：港股差不多連升4個月，部分股份已現超買，1有回吐迹象，我覺得港股喺5及6月會回調至28,000點。我已沽清港股，打算買入逆向ETF（交易所買賣基金）FI南方恒指（07300），博股市下跌。滬綜指同期料會跌至2,800點，屆時再博反彈，月供或分段收集標智滬深300（02827）或安碩A50（02823），上望3,350點。



Patrick：今年初升市令我跌眼鏡，但我仍悲觀。若港股於五月中未能企穩31,500點，我覺得會跌至28,000點或再低嘅位置。其實我已清倉！



荃：我反而睇好後市，估計恒指今年會升上34,000點。市場好多人話中美貿易談和嘅好消息已反映，但我覺得中美兩國做老友，港股仲有一輪升勢，我特別睇好5G概念股及晶片股，我目前有超過一百萬元貨，上年12月買入網龍（00777）及華虹半導體（01347）等股份，帳面賺唔少。我早前去內地旅遊，同中小學生交流，佢哋問「你有冇微信？」可想而知，科技嘅普及程度。



陳：宏利資產管理亞洲區股票投資部首席投資總監陳致洲



陳：喺股場上最易賺錢時間已過，料恒指今年只會升到31,000至32,000點，投資者宜選股唔選市。我睇好汽車及內房股，汽車股一直落後，幸上周展開升勢，若升勢持續，就反映實體經濟見底。內房股則受惠落戶政策，二、三線城市房屋銷量可望增加。



彩兒：發改委發布2019年城鎮化建設重點任務中要求，對常住人口300萬至500萬I型大城市全面放寬落戶條件，並對100萬至300萬II型大城市全面取消落戶限制。



Kitty：判斷港股長線係咪向上，需留意咩因素？



陳：中美貿戰協議！目前美國喺貿談中向中國釋出善意，市場反映咗呢個好消息，所以預計中美落實簽貿易協議時，唔會有太大驚喜。惟若談判失敗，港股就凶多吉少。



而早前美債孳息率倒掛，市場擔心經濟會步入衰退。若未來經濟數據顯示美國有穩定通脹，而非出現超級通脹，就可釋除大家部分疑慮。另要留意內地私人企業盈利增長，因中美貿談條件包括開放外國企業入嚟中國投資，喺競爭更激烈情況下，中國企業需改革求存，而最終成敗都會反映於數據中。



總括而言，中美經濟及聯儲局政策最為影響港股，目前美國經濟唔錯，內地經濟又無上年咁差，相信即使港股跌，仍屬調整市居多。



李：南方東英首席ETF策略師李雪恒



彩兒：睇實ETF資金流向，係咪有助判斷大市嘅走勢？



李：投資者關注英國會否硬脫歐、中美貿談及中央收水，對後市審慎樂觀，大多睇恒指30,300點到頂。過去A股ETF資金流入多，南方A50（02822）由上年11月至今錄逾5億港元淨流入，其中11至12月流入額度較多，反映聰明資金有提早部署。另FI南方恒指亦錄逾30億港元淨流入，相信係用嚟對沖持有正股嘅風險。



李：我一直睇好A股，因估值偏低，市盈率逾15倍。而A股與全球股市相關度較低，因此較為容易掌握波動性。



Kitty：個市升得咁快，走去買指數ETF，我嫌唔夠博？



李：進取型投資者可考慮南方中創業板（03147），佢分散投資於IT、消費及工業等高增長板塊。其年內成交量都唔少，預計係險資及散戶率先買入，炒A股入摩。MSCI新興市場指數預計有168隻中國中盤A股，其中27隻係創業板股。平常只有專業機構投資者先可買內地創業板個股，依家買ETF就無呢個限制，且有助分散風險。



不過南方中創業板年初至今已升四成，建議投資者唔好急住入市，等A股回調番少少，再分注買入都未遲。



林：國農證券董事總經理林家亨（Simon）



馮：豐盛金融資產管理部分析員馮宏遠



林：恒指已升得七七八八，由農曆新年至今，升逾五千點，故料今年最多升至31,500點，建議炒股唔炒市。至於個股，北京汽車（01958）短線可先行食胡，但料長線仍有升浪。據報發改委擬推動汽車更新消費促進措施，以及月初起內地調低增值稅，令股價率先炒一浸，因此可短線獲利。



另預計港股今年只會有小回，唔會大跌。美國總統特朗普上周話，同中國貿易談判有機會延遲至五月尾或六月初，而我估兩國領導人簽協議後，港股隨即會喺高位回落少少。



馮：我唔知恒指會升到幾多點，但中美貿談關鍵之一，係中國加大開放金融市場，意味更多外資會流入A股，有望刺激中港股向上。過去，透過滬港通買A股嘅主要係外資，而相信外資比例會續增，香港交易所（00388）會順勢而上。我亦睇好重磅股，例如騰訊控股（00700）及A股貴州茅台（600519.SH）。



中港股市未來表現會好過美股，因中國經濟復甦番少少，且中美貿戰陰霾好快會消失。美股經歷長達十年牛市，又屢創新高，我估計老牛就死，一旦有催化劑出現，如美國經濟轉差，跌勢就會正式kick-start（展開）。



Kitty：Simon Sir，十年前講過美股牛市會漫長，情況已應驗，不過幾時會完結？

林：減稅效益會減退，美股喺美國總統選舉後就會見底，投資者宜於今年底陸續沽貨。



張：CONTRENDIAN董事總經理張冠偉



張：我同行家及客戶傾過，大家都話港股第一季升得太多兼太急。擔心剩番嗰九個月唔知做啲咩。



彩兒：上年11月同你見過面，當時你透露自己所管理嘅基金All-in美股，依家有無變？



張：今年年頭，基金增持中資股，美股及中資股比例為1.5：1。惟三月尾見俗稱恐慌指數嘅VIX波動指數抽升及美債孶息率倒掛，令我對環球股市更審慎，擔心投資者會陸續食胡，故我哋減持咗兩成股份，當中減持中資股較多，美股及中資股比例轉為2：1。



再者，雖然最近有唔少好消息出台，包括公布中美貿易協議時間表，以及中國今年首季國內生產總值按年增加6.4%，數據勝預期，但卻未有大幅刺激港股向上，所以我對後市維持審慎。



張：美股睇高一線，只要中美貿談有滿意成果，兩國加大貿易合作，中美經濟增長又再kick-start。我預料科技股前景相對較好，人工智能及機械人等科技有能力改變經濟模式。基金參考MSCI明晟中國指數選股，指數成分股包括騰訊等。我同意高盛新舵手所羅門話美國經濟處增長勢頭。我正觀望Facebook、Apple等大公司公布業績，再確認美股走勢。

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