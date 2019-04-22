入行靠父幹？調查指英國金融從業員逾四成屬「世襲」

外媒報道，全球四大會計師行之一畢馬威調查發現，在英國金融服務行業工作的人中，有41%的人父母也是從事該行業，該項數據遠高出其他行業的平均水平。



調查發現，全英國僅有大約12%的人與父母從事相同的行業，惟在金融服務業中，這個比例卻出奇地高。當中，保險從業員更有54%與父母是「同行」。



英國工黨國會議員John Mann表示，金融業人才缺乏多元化是「巨大的挑戰」。他認為，企業文化是金融公司最大的問題，並指出︰「這是導致許多金融機構垮掉的原因。機構缺乏多元化的員工，進一步加深了企業文化問題。」



報告又發現，在金融行業工作的人中，有87%的人表示他們喜歡自己的工作，而該項據在金融以外的其他行業平均為82%。



在接受調查的500名金融業工作者中，逾三分之一表示，從事該行業的最主要原因是薪酬較高；而在非金融業的受訪者中，僅16%表示薪酬是最大的考慮因素。



畢馬威金融服務主管Jon Holt則表示，許新世代年輕人選擇行業的準則，已不再是金錢，而是對社會的影響。他又認為，金融業要為吸引新人入行及如何留住他們花更多的心思。

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