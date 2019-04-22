豬肉危機谷通脹？內地承認豬農恐慌情緒史上最高

別輕看內地豬肉危機恐令全球通脹突然飆升，央行繼而焗加息的機會！



外國傳媒報道，根據中國農業部數據顯示，由於能令豬隻致命的非洲豬瘟肆虐，中國逾80%生豬養殖場已選擇不會補充豬群。換言之，生豬產量將會減少。該病毒由去年8月開始被揭發，目前已蔓延至全國各省。



農業部在過去周末直言，從未見過養殖場如此恐慌。由於中國佔據了全球一半生豬生產量，非洲豬瘟的爆發，已令豬肉價格大幅上揚。據中國官方數據顯示，繼今年2月生豬產量按年暴挫19%後，3月再挫21%。



豬肉產量大跌亦令中國對大豆的需求減少。中國官方指出，今年截至9月的大豆進口量或跌至8,500萬至8,600萬噸，低於美國農業部的8,800萬噸預測，為多年來首跌，主因是生豬養殖場需求減少。



官方亦警告，如果養豬戶的信心未能在短期內恢復，消費者將會受累，因豬肉供應會開始變得緊張，料價格會在今年下半年升至歷史新高，影響並會延續至2020年。事實上，中國人普遍十分喜愛吃豬，佔各項肉類總消耗量逾60%，令官方在確保供應充足上增添壓力。



中國農業科學院行業研究員朱增勇表示，雖然中國能從海外進口豬肉，但恐怕不能完全填補供應缺口。根據估算，一旦中國產豬跌10%，就需要進口200萬噸豬肉。不過，根據美國農業部數據，全球全年總豬肉貿易量僅約900萬噸，僅相等於中國大約兩個月的消耗量。



或許會有人覺得問題被誇大，因中國人可以轉吃其他肉類？朱增勇直言，有局限！因農業部官方數據已預料，2019年中國雞肉產出或增加2.4%，但消費者需求同時有機會增2.6%。這意味着連雞肉也會漲價。

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